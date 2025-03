Trump sugere que Trudeau usa taxação dos EUA para continuar no poder

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou com Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, e pôde falar mais sobre as tarifas que os EUA estão aplicando contra produtos canadenses.

O que aconteceu

Trump acusou Trudeau de usar discussão para se manter no poder. Em publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump sugeriu que o primeiro-ministro canadense estaria usando a briga comercial entre os países para seu ganho político:

Ele não conseguiu me dizer quando a eleição canadense ocorreria, o que me deixou curioso, tipo, o que está acontecendo aqui? Então percebi que ele está tentando usar essa questão para permanecer no poder. Boa sorte, Justin! Donald Trump, em publicação na sua rede social

Trump voltou a culpar tarifas em crise do fentanil. Na conversa, Trudeau teria questionado o que poderia ser feito para evitar as aplicações das tarifas contra produtos canadenses. Trump respondeu que "muitas pessoas morreram devido ao fentanil que chegou pelas fronteiras do Canadá e do México, e nada me convenceu de que isso parou".

Trudeau renunciou ao cargo de primeiro-ministro em janeiro. O canadense não resistiu a uma crise política no Partido Liberal, que presidia, após seu trabalho ser mal visto por seus colegas de partido. A bancada pedia há meses que ele renunciasse, enquanto era acusado de ser o responsável pela inflação, crise de moradia e deterioração dos serviços públicos no país.

Apesar de renúncia, canadense se mantém no governo. O Canadá ainda não organizou novas eleições, apesar do pedido do primeiro-ministro, que afirmou se manter no poder até que seja finalizada a transição de governo. Em discurso ontem, estimou que isso deve acontecer quando as relações entre Canadá e Estados Unidos esfriem novamente.

Ontem, Trudeau chamou tarifas de "estúpidas". Trudeau, falando horas depois de Trump lançar uma guerra comercial contra o México e o Canadá, disse que o Canadá estava impondo tarifas imediatas de 25% sobre 30 bilhões de dólares canadenses em importações dos EUA e, se necessário, atingiria outros 125 bilhões em 21 dias.