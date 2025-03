Trump e Trudeau conversarão nesta 4ª-feira em meio à disputa comercial, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversarão nesta quarta-feira, um dia após a entrada em vigor das tarifas de 25% impostas por Trump sobre as importações de México e Canadá, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.

As medidas tarifárias, que podem afetar cerca de US$2,2 trilhões em comércio anualmente, foram tomadas depois que Trump declarou que os três principais parceiros comerciais dos EUA não haviam feito o suficiente para conter o fluxo de fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

Em resposta, o Canadá anunciou medidas retaliatórias imediatas sobre dezenas de bilhões de dólares em mercadorias, o que levou Trump a ameaçar com ainda mais tarifas.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.