Trump diz a Trudeau que esforços canadenses para conter fluxo de fentanil não são bons o suficiente

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre tarifas nesta quarta-feira e disse a Trudeau que não estava convencido dos esforços do Canadá para conter o fluxo de fentanil para os Estados Unidos.

"Eu disse a ele que muitas pessoas morreram por causa do fentanil que passou pelas fronteiras do Canadá e do México, e nada me convenceu de que isso tenha parado. Ele disse que melhorou, mas eu disse: 'Isso não é bom o suficiente'", disse Trump em uma publicação no Truth Social, acrescentando que a ligação terminou de forma "um pouco" amigável.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)