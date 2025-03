Trump desencadeia guerra comercial e aumento de preços com tarifas sobre Canadá, China e México

Por David Lawder e David Ljunggren e Kylie Madry

WASHINGTON (Reuters) - As novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações do México e do Canadá entraram em vigor na terça-feira, juntamente com novas taxas sobre os produtos chineses, desencadeando guerras comerciais que podem afetar o crescimento econômico e aumentar os preços para os norte-americanos, que ainda sofrem com anos de inflação alta.

As medidas, que podem afetar quase US$2,2 trilhões em comércio anual, foram tomadas depois que Trump declarou que os três principais parceiros comerciais dos EUA não fizeram o suficiente para conter o fluxo de fentanil e seus precursores químicos para os EUA.

Em um discurso ao Congresso, Trump disse que outras tarifas serão aplicadas em 2 de abril, incluindo "tarifas recíprocas" e ações não tarifárias destinadas a equilibrar anos de desequilíbrios comerciais.

"Outros países usaram tarifas contra nós durante décadas, e agora é a nossa vez", disse Trump, citando as altas taxas impostas aos produtos norte-americanos pela Índia, Coreia do Sul, União Europeia, China e outros.

O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu de forma desafiadora: "Se o que os EUA querem é guerra, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim."

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse a repórteres que as autoridades dos EUA conversaram com o México e o Canadá "o dia todo" e ainda podem chegar a uma resolução parcial com os dois vizinhos, acrescentando que eles precisam fazer mais na frente do fentanil.

"Acho que haverá algum movimento. Isso não eliminará as tarifas... mas talvez modifique um pouco as tarifas", disse ele, indicando uma decisão na quarta-feira.

Lutnick disse que Trump estava considerando oferecer algum alívio às empresas que cumprem as regras do Acordo EUA-México-Canadá sobre comércio, que deverá ser renegociado em 2026.

Trump elogiou sua agenda tarifária, seus esforços para conter a crise de overdose de fentanil e um acordo sobre minerais da Ucrânia durante um discurso televisionado nacionalmente para uma sessão conjunta do Congresso na noite de terça-feira.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, descreveu as tarifas como "uma coisa muito idiota de se fazer" e revidou com tarifas de 25% sobre 30 bilhões de dólares canadenses (US$20,7 bilhões) em importações dos EUA, incluindo suco de laranja, manteiga de amendoim, vinho, bebidas alcoólicas, cerveja, café, eletrodomésticos e motocicletas.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, prometeu retaliação, mas sem dar detalhes, dizendo que anunciaria a resposta do México no domingo.

A China respondeu imediatamente, anunciando tarifas adicionais de 10% a 15% sobre determinadas importações dos EUA a partir de 10 de março e uma série de novas restrições de exportação para entidades designadas dos EUA. Posteriormente, a China apresentou reclamações sobre as tarifas dos EUA à Organização Mundial do Comércio.

As tarifas já estavam provocando alguns aumentos de preços nos EUA, contrariando a promessa eleitoral de Trump de reduzir o custo de vida dos norte-americanos.

O presidente-executivo da Target, Brian Cornell, disse à CNBC que a gigante do varejo aumentará os preços "nos próximos dias" de alguns produtos sazonais de mercearia, como abacates do México.

A varejista de eletrônicos Best Buy também alertou sobre possíveis aumentos de preços. A presidente-executiva da empresa, Corie Barry, disse a analistas em uma ligação telefônica que a China continua sendo a principal fonte de produtos vendidos pela empresa, com o México em segundo lugar.

A tarifa de 20% sobre as importações chinesas será aplicada a várias categorias importantes de produtos eletrônicos chineses que não foram afetadas pelas tarifas anteriores, incluindo smartphones, laptops, consoles de videogame, relógios e alto-falantes inteligentes e dispositivos Bluetooth.

"Estimamos que as tarifas podem levar a um aumento anual de quase US$1.000 por família no custo dos produtos", disse a economista-chefe da Nationwide Mutual, Kathy Bostjancic. "O fortalecimento do dólar ajuda a mitigar parte do impacto da inflação, que de outra forma seria maior."

Uma tarifa extra de 10% sobre os produtos chineses entrou em vigor na terça-feira, somando-se a uma tarifa de 10% imposta por Trump em 4 de fevereiro e às tarifas de até 25% impostas às importações chinesas durante o primeiro mandato de Trump.

As tarifas sobre alguns desses produtos aumentaram acentuadamente durante o governo do ex-presidente Joe Biden no ano passado.

As tarifas retaliatórias da China visaram a uma ampla gama de produtos agrícolas dos EUA, incluindo certas carnes, grãos, algodão, frutas, legumes e laticínios.

Os agricultores dos EUA foram duramente atingidos pelas guerras comerciais do primeiro mandato de Trump, que lhes custaram cerca de US$27 bilhões em vendas de exportação perdidas e concederam sua participação no mercado chinês ao Brasil.

(Reportagem de David Lawder e Bo Erickson, reportagem adicional de David Shepardson e Andrea Shalal em Washington, David Ljunggren e Ismail Shakil em Ottawa, Kylie Madry e Ana Isabel Martinez na Cidade do México e Joe Cash em Pequim)