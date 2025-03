Trump avalia possível alívio tarifário para Canadá e México, diz secretário de Comércio

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um anúncio ainda nesta quarta-feira sobre as tarifas impostas sobre Canadá e México, à medida que Trump avalia a possibilidade de alívio para alguns setores, como o automobilístico, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Em uma entrevista à Bloomberg TV, Lutnick disse que Trump tomará a decisão final sobre a concessão de qualquer alívio a determinados setores, mas que a tarifa de 25% permanecerá com o objetivo de renegociar o acordo comercial com os dois países vizinhos no próximo ano.

"O presidente deve tomar a decisão", disse Lutnick. "Mas nossa expectativa é que sejam categorias. Serão 25%, mas haverá algumas categorias que ficarão de fora. É bem possível que sejam os automóveis. Pode ser que outras também fiquem de fora."

Lutnick disse que o governo está analisando o Acordo de Comércio EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) e se determinados setores cumpriram o acordo promulgado no primeiro mandato de Trump.

Questionado se os automóveis poderiam ter uma isenção das tarifas que entraram em vigor na terça-feira, Lutnick disse à Bloomberg: "Não se trata realmente de uma isenção".

O chefe do Departamento de Comércio não disse quando o anúncio será feito nesta quarta-feira, e Trump não tem eventos públicos agendados após seu discurso no Congresso na noite de terça-feira.

Lutnick também disse que tarifas recíprocas mais amplas ainda estão serão anunciadas em 2 de abril, com algumas sendo cobradas imediatamente, enquanto outras podem levar semanas ou meses antes de serem impostas.

(Por Susan Heavey e David Lawder)