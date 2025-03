Trump avalia alívio em tarifas para setores que cumprem acordo comercial, diz secretário

Por Susan Heavey e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando proteger setores como o de montadoras de automóveis das tarifas dos EUA e seu governo fará um anúncio ainda nesta quarta-feira sobre as tarifas impostas ao Canadá e ao México, disse o chefe do Departamento de Comércio dos EUA.

Em uma entrevista à Bloomberg TV, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump tomaria a decisão final sobre a concessão de alívio a determinados setores. Ele disse que a tarifa de 25% cobrada do Canadá e do México permaneceria, com o objetivo de renegociar um pacto com os dois países vizinhos no próximo ano.

"O presidente pode tomar a decisão", disse o secretário. "Mas nossa expectativa é que sejam categorias. Serão 25%, mas serão -- haverá algumas categorias que ficarão de fora. É bem possível que sejam os automóveis. Pode ser que outras também fiquem de fora."

Lutnick disse que o governo está analisando o Acordo EUA-México-Canadá sobre comércio e se determinados setores haviam cumprido o acordo promulgado no primeiro mandato de Trump. Perguntado se os automóveis poderiam receber uma isenção das tarifas que entraram em vigor na terça-feira, Lutnick disse à Bloomberg: "Não se trata realmente de uma isenção",

O chefe do Departamento de Comércio não disse quando o anúncio seria feito na quarta-feira, e Trump não tem eventos públicos agendados após seu discurso no Congresso na noite de terça-feira.

Lutnick apresentou pela primeira vez a ideia de isenção de tarifas para empresas que seguem as regras de origem do USMCA na terça-feira, poucas horas depois que Trump impôs tarifas punitivas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México e uma tarifa extra de 10% sobre os produtos chineses.

Trump declarou que os três países ainda não fizeram o suficiente para interromper o fluxo de fentanil e dos produtos químicos precursores do opioide mortal para os EUA, uma acusação descartada pelo Canadá como "completamente falsa".

As tarifas representam dificuldades extremas para as montadoras, que produzem veículos nos três países e, muitas vezes, enviam peças através das fronteiras norte-americanas várias vezes, à medida que são transformadas em sistemas e veículos acabados.