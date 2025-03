Trump ameaça 'população de Gaza': se 'retiverem reféns', estão 'mortos'

O presidente americano Donald Trump estendeu nesta quarta-feira (5) as ameaças ao Hamas para toda a população palestina de Gaza, ao afirmar que estão "mortos" se retiverem os reféns feitos no ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"Para a população de Gaza: um lindo futuro os espera, mas não se retiverem os reféns. Se o fizerem, estão MORTOS!", escreveu o republicano em sua rede Truth Social.

aha/md/arm/mel/rpr

© Agence France-Presse