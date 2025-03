Trump acusa Trudeau de usar disputa tarifária para 'permanecer no poder'

O presidente americano, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (5) o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de usar a disputa tarifária para "permanecer no poder", após uma conversa telefônica entre os dois líderes.

"Ele não conseguiu me dizer quando a eleição canadense seria realizada, o que me deixou intrigado (...). Então percebi que ele está tentando usar essa questão para permanecer no poder", disse Trump em sua rede Truth Social. Trudeau, que anunciou sua renúncia em janeiro, deixará o cargo dias após a escolha de um sucessor neste fim de semana.

