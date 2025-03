Tom Maior e Mocidade da Mooca sobem para o Grupo Especial de SP

As escolas de samba Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca foram as campeãs do Grupo de Acesso do Carnaval de São Paulo. As duas alcançaram 269,8 pontos e garantiram lugar no Grupo Especial em 2026.

A Tom Maior foi a quinta escola a desfilar pelo Grupo de Acesso I, no domingo (2), com o enredo Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade!. A agremiação ficou 1 ano no Grupo de Acesso.

A Mocidade da Mooca foi a segunda a entrar na avenida no mesmo dia, com o enredo Krenak - O presente ancestral,. Em 2026, a agremiação estará pela primeira vez no Grupo de Elite das escolas de samba paulistas.

A X-9 Paulistana e a Unidos de São Lucas foram as duas escolas de samba rebaixadas para o Grupo de Acesso II. A primeira, desfilou com o enredo Clareou! Um novo dia sempre vai raiar e conseguiu 269 pontos. A Unidos de São Lucas alcançou os 268,9 pontos, com o enredo Ijexá.

Grupo Especial

A Sociedade Rosas de Ouro foi a grande vencedora do desfile das escolas de samba do carnaval de São Paulo 2025. A agremiação obteve 269,8 pontos, seguida da Acadêmicos do Tatuapé (269,8 pontos) e da Gaviões da Fiel (269,7 pontos).

O samba-enredo da escola vencedora Rosas de Ouro em uma grande jogada teve como tema a história dos jogos e como as apostas tiveram impacto na humanidade. O critério de desempate foi a somatória de todas as notas recebidas, inclusive as descartadas.

Com a vitória deste ano, a escola já soma oito títulos da divisão especial do carnaval de avenida de São Paulo. O último título da Rosas de Ouro foi em 2010, há 15 anos. A agremiação foi vencedora também em 1983, 1984, 1990, 1991, 1992 e 1994. A Sociedade Rosas de Ouro foi fundada em 1971, no bairro da Brasilândia, na zona norte da capital paulista.

Foram rebaixadas ao Grupo de Acesso a Acadêmicos do Tucuruvi, com o enredo Assojaba - A busca pelo manto (269 pontos) e a Mancha Verde, com o enredo Bahia, da Fé ao Profano (268,9 pontos).