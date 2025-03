Novo hidratante antimanchas e antioleosidade da Garnier funciona? Testamos

Ele não é bem um creme, não é gel, não é uma manteiga e nem um óleo. Estou falando do novo hidratante facial antimanchas e antioleosidade da Garnier que chama atenção por sua textura diferentona.

Segundo a empresa, o produto é um "hidratante para quem não gosta de hidratante". Como tenho a pele mista para oleosa, fiquei curiosa para testá-lo. As observações abaixo são referentes aos efeitos sentidos ao longo de uma semana de uso diário.

O que mais gostei

Toque seco de verdade. Explicar a textura do produto é difícil: é como um primer, mas que fica meio aguado quando você aplica. E isso não é ruim.

Textura do Garnier Uniform & Matte Hidratante Facial Toque Seco Antimanchas Imagem: Rafaela Polo/UOL

Quando você aplica o produto no rosto, ele realmente desaparece, e deixa a pele como se nada tivesse encostado nela. Ao esfregar foi como se estivesse passando um tipo de sérum aguado. Depois a sensação do toque seco fica presente presente.

Ao usar o protetor solar na sequência, eu consegui também perceber uma hidratação maior em meu rosto.

Não deixa o rosto oleoso. Usei por uma semana nos dias de calor intenso e não terminei o dia com o rosto oleoso - algo que é comum para mim. A Garnier promete hidratação por até 48h.

Preço atrativo. O hidratante custa menos de R$ 40 reais e ainda conta com vitamina C na composição, ativo importante no skincare. É barato em relação a outros produtos similares do mercado. Ele tem ainda, segundo a empresa, niacinamida e ácido hialurônico.

Cheiro agradável. Por ter de vitamina C na composição, ele tem cheiro de laranja. É bem gostoso.

Pontos de atenção

Dificuldade de entender a quantidade certa. Por ser uma textura que eu não estava familiarizada, fiquei confusa - e errei diversas vezes - sobre a quantidade que eu tinha que usar no rosto.

A prática fez a (quase) perfeição. Mas acabai usando mais produto do que era necessário por uns dias.

Quem deve gostar

O hidratante é interessante para quem tem certa aversão aos hidratantes tradicionais e/ou quem quer economizar com produtos para ajudar na rotina de skincare.

Com uma boa fórmula e efeito imediato, ele tende a ajudar no controle de oleosidade enquanto protege o rosto de impurezas.

Só que é importante lembrar: é muito importante consultar um dermatologista para entender os tipos de produtos adequados para a sua pele.

