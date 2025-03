Tales: Governo estuda reagir às falas de Trump taxando big techs

As declarações de Donald Trump, que acusou o Brasil de aplicar tarifas "injustas", aumentam as discussões no governo federal sobre a taxação das big techs, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News de hoje.

Ontem à noite, em discurso no Congresso, Trump mencionou o Brasil como um exemplo de país que, segundo ele, trata os EUA de forma injusta no comércio internacional.

Com essa declaração do Trump no Congresso, ele aumentou no Brasil a discussão interna sobre algumas medidas. Uma delas é a taxação das big techs. Trump pode colocar taxas sobre o Brasil, que também pode aplicar tarifas sobre produtos ou serviços de empresas norte-americanas.

Um setor muito querido por Trump é o das big techs, que hoje estão no governo dos EUA. No ano passado, o ministro das Comunicações [Juscelino Filho] já havia anunciado que estava pensando nisso e havia estudos no governo sobre esse assunto.

Esse discurso do Trump aumenta a disposição do governo em taxar as big techs. Para isso, precisará do Congresso. Está sendo preparado um projeto que será votado lá. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, a fala de Trump impõe um dilema aos parlamentares bolsonaristas, já que apoiar o presidente dos EUA seria uma contradição ao discurso patriótico exaltado por eles.

Outra questão é a regulação das redes. Agora é a hora de os bolsonaristas decidirem de qual lado ficarão. Eles, que se dizem patriotas, estarão ao lado de Trump, dos EUA e das big techs contra o Brasil ou deixarão que ande no Congresso o projeto de regulação das redes contra o qual eles se insurgiram?

O lobby das big techs fez esse projeto ser engavetado. Agora, há uma disposição do governo em voltar a discutir a regulação das redes com o Congresso, a propósito dos ataques duros que o país está sofrendo do presidente americano, que representa as big techs e mostra ser um governo de extrema ligação com elas.

O olho está em cima das big techs. Além das outras medidas que estão sendo estudadas, ir para cima delas não será mais efetivo em relação ao Trump? Tales Faria, colunista do UOL

