Starship, o megafoguete de Musk, pronto para um novo voo de teste

A SpaceX, propriedade do magnata Elon Musk, tem previsto realizar nesta quarta-feira (5) o oitavo voo de teste de seu megafogute Starship, maior e mais potente do mundo, após o adiamento de última hora na segunda-feira.

Com uma altura de 123 metros - o tamanho de um prédio de 40 andares -, esse foguete, que está sendo desenvolvido atualmente para viajar à Lua e a Marte, tem previsto decolar de Boca Chica (Texas).

A janela de lançamento será aberta às 17h30 locais (20h30 em Brasília).

Na segunda-feira, a SpaceX cancelou o lançamento de última hora após um problema ser detectado, um tipo de adiamento habitual no setor espacial.

É uma nova tentativa, após uma explosão durante o último teste que aconteceu em janeiro.

A missão também espera fazer aterrissar a primeira fase do Starship utilizando os braços de sucção da torre de lançamento, uma manobra complexa que a SpaceX conseguiu realizar com sucesso duas vezes .

A intenção de Musk é tentar, em um futuro próximo, recuperar a Starship, que é a segunda parte do foguete e dá nome ao conjunto, para que seja totalmente reutilizável, o que reduziria consideravelmente os custos e os recursos necessários.

No entanto, para esse oitavo voo de teste é previsto que a nave espacial acabe no oceano Índico, como já ocorreu em testes anteriores.

Em meados de janeiro, o módulo superior do foguete explodiu em poucos minutos de voo, provocando uma chuva de escombros incandescentes sobre o Caribe, com danos materiais nas Ilhas Turks e Caicos, a mais de 2.500 quilômetros do local de lançamento.

A Administração Federal de Aviação americana (FAA) teve que desviar brevemente os aviões e ordenou uma investigação e a suspensão dos voos após o teste fracassado.

Na sexta-feira, a FAA autorizou a retomada dos testes de lançamento, embora tenha declarado que continua com a investigação sobre a recente explosão.

