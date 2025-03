Síria promete se livrar de legado de armas químicas de Assad

HAIA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Síria prometeu nesta quarta-feira que o país se livrará rapidamente das armas químicas que sobraram após a queda do governo de Bashar al-Assad e apelou que a comunidade internacional ajudasse.

Assad Hassan al-Shibani falou durante reuniões a portas fechadas na Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) em Haia, onde se tornou o primeiro ministro das Relações Exteriores da Síria a se dirigir à agência de desarmamento.

Após um ataque com gás sarin que matou centenas de pessoas em 2013, a Síria liderada por Assad se juntou à agência em um acordo entre EUA e Rússia, e 1.300 toneladas de armas químicas e precursores foram destruídos.

Mas três inquéritos -- de um mecanismo conjunto entre ONU e Opaq, da equipe de Investigação e Identificação da Opaq e um inquérito de crimes de guerra da ONU -- concluíram que as forças do governo sírio sob o comando de Assad usaram o agente nervoso sarin e bombas de barril de cloro em ataques durante a guerra civil que mataram ou feriram milhares de pessoas.

Como parte da adesão, Damasco deveria ter passado por inspeções, mas, por mais de uma década, a Opaq foi impedida de descobrir a verdadeira escala do programa de armas químicas.

“A Síria está pronta... para resolver esse problema de décadas imposto sobre nós pelo regime anterior”, afirmou Shibani aos delegados.

“As obrigações legais resultantes de violações foram herdadas, não criadas. No entanto, nosso compromisso é desmantelar o que quer que tenha sobrado, encerrar esse legado doloroso e garantir que a Síria se torne uma nação alinhada com as normas internacionais”.

(Reportagem de Anthony Deutsch)