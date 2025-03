Setor privado dos EUA cria menos empregos que o previsto em fevereiro

As empresas do setor privado dos Estados Unidos criaram menos empregos do que o previsto em fevereiro, de acordo com dados da ADP divulgados nesta quarta-feira (5), e a incerteza sobre as políticas do presidente Donald Trump pode pesar sobre o mercado de trabalho.

O emprego no setor privado cresceu em 77.000 postos de trabalho no mês passado, bem abaixo dos 145.000 previstos pelo consenso de mercado do Briefing.com.

O número também marca o nível mais baixo de aumentos desde julho, de acordo com a ADP.

"A incerteza política e os gastos moderados dos consumidores podem ter levado a demissões ou a uma desaceleração nas contratações no mês passado", disse a economista-chefe da ADP, Nela Richardson, em um comunicado.

A queda ocorre em um momento em que as empresas enfrentam uma série de ameaças e aumentos de tarifas após o retorno de Trump à Casa Branca em janeiro.

O aumento da criação de empregos no setor privado em fevereiro também desacelerou acentuadamente em relação a janeiro, quando o número foi revisado em 186.000 novas contratações, observou a ADP.

Setores como comércio, transporte, saúde, educação e informação apresentaram perdas de empregos, informou a ADP em seu relatório mais recente.

© Agence France-Presse