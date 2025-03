Sem ressaca? Diageo lançará gin sem álcool no Brasil

A Diageo trará ao Brasil, ainda neste semestre, a versão zero álcool de Tanqueray, sua marca de gin mais famosa. A novidade foi contada por Guilherme Martins, vice-presidente de marketing e inovação da multinacional, no programa Mídia e Marketing desta semana - veja, acima, a entrevista completa.

A tendência (de beber menos) é uma realidade e precisamos entender como participar disso. Até por isso, vamos trazer o Tanqueray Zero Álcool em breve. Precisamos entender esse novo momento do consumidor e ter portfólio que atenda essas novas necessidades.

O lançamento vai em linha a alguns estudos recentes que apontam que a Geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) está consumindo menos álcool: o Relatório Covitel sobre hábitos de consumo dos brasileiros de 2023, por exemplo, mostram que a parcela de jovens que consomem álcool três ou mais vezes por semana caiu de 10,7% para 8,1%.

No papo, Guilherme também comenta sobre como essa ampliação de repertório é fundamental para que a empresa continue crescendo - e alcance novos públicos.

Os consumidores experimentaram bebidas mais premium na pandemia. Isso foi importante para ampliar o repertório. Apesar da oscilação, somos duas vezes o que éramos antes da pandemia. Nossa missão, hoje, é ensinar o consumidor a beber melhor - e, não, a beber mais.

Confira outros destaques do papo com o VP da Diageo:

Houve uma jornada intencional de mudança, com estratégias para crescer em novos públicos. Precisamos mostrar que existem outras opções, que temos versatilidade. O número de mulheres que bebe uísque cresceu muito, por exemplo. Hoje, 40% do total de consumo de uísque vem de mulheres.

Poucas são as marcas que transcendem as categorias. Johnnie Walker sempre falou em progredir, abraçando o que acontece na cultura atual. Quando houve o debate sobre o ponto de vista de 'mulher CEO', mostramos que não é o uísque que é forte: fortes são as mulheres.

Hoje, posso escolher no briefing: quero vender uísque ou construir legado? Essa (Johnnie Walker) é uma marca que constrói legado, que constrói história e o consumidor espera isso, com mensagens totalmente atemporais. Elas entram na cultura e, vira e mexe, alguns filmes são apropriados pelas pessoas.

Nosso negócio é de entretenimento. Não precisamos interromper as pessoas. Agora temos uma conversa, um diálogo com o consumidor, mas a presença é muito importante para a gente. Até por isso, temos um calendário robusto de festas e eventos.

Temos um e-commerce direto com o consumidor, mas grandes parceiros também estão desenvolvendo novas formas de mídia, de como chegar ao consumidor. O retail media é uma delas e é uma estratégia que ajuda muito. Com ela, conseguimos fazer uma ativação por ocasião, como churrascos, jantares, por exemplo.

A categoria de tequila se construiu pela relevância cultural. Celebridades lançaram marcas, eventos como o Oscar têm brindes com tequila. Isso tem um efeito de orgulho latino para o mundo. Não existe uma categoria de destilado global que veio da América Latina. Não tenho dúvida que Don Julio será o primeiro ícone de luxo global vindo da América Latina.

