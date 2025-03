Scholz e Zelenskiy discutem liderança de Trump para promover a paz

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha que está deixando o cargo, Olaf Scholz, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, discutiram na quarta-feira o papel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas negociações para alcançar a paz na guerra de três anos de Kiev com a Rússia.

"Ambos concordaram sobre a importância do papel de liderança do presidente dos EUA, também com o objetivo de alcançar um rápido início de um cessar-fogo e uma paz duradoura para a Ucrânia", afirmou um porta-voz do governo alemão.

Após a ligação, Zelenskiy disse no X que havia mantido "uma conversa honesta sobre várias questões e nossa visão para a futura arquitetura de segurança" com Scholz.

Zelenskiy disse na terça-feira que estava pronto para trabalhar sob a liderança do presidente dos EUA para trazer uma paz duradoura depois que Washington interrompeu a ajuda militar a Kiev, após as desastrosas conversas entre Zelenskiy e Trump na semana passada.

"Todos nós queremos um futuro seguro para nosso povo. Não um cessar-fogo temporário, mas o fim da guerra de uma vez por todas. Com nossos esforços coordenados e a liderança dos EUA, isso é totalmente possível", declarou Zelenskiy após a ligação com Scholz.

Scholz reiterou a solidariedade contínua e inabalável da Alemanha com a Ucrânia, acrescentou o porta-voz.

Na terça-feira, Zelenskiy também fez uma ligação telefônica com o provável futuro chanceler Friedrich Merz para discutir mais cooperação.

(Reportagem de Ludwig Burger e Yuliia Dysa)