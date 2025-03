Safatle: Boulos no governo não é sensato; racha no PSOL é estrutural

A possível nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como um dos ministros do governo Lula não é algo sensato, avaliou o escritor e filósofo Vladimir Safatle em entrevista ao UOL News nesta quarta. Filiado ao PSOL, ele considera que o racha no partido explicita um problema estrutural da sigla.

A discussão sobre o apoio incondicional do PSOL ao governo Lula criou um desentendimento entre membros do partido. Em entrevistas ao UOL, os deputados se referiram a colegas de bancada com ofensas, como "mentiroso", "palhaço" e "imaturo".

O partido tinha uma posição muito clara que não entraria no governo e que Sônia Guajajara [ministra dos Povos Indígenas] era uma exceção. Uma discussão como essa deveria ser objeto de uma discussão ampla, inclusive com os filiados. Não é só uma pessoa entrar no ministério; é assumir de uma vez por todas ser sócio majoritário do governo. Se o governo naufragar, você vai junto, sem a possibilidade de impor outra pauta e ter autonomia.

Perde-se completamente a clarificação e você se torna uma espécie de extensão do governo. Não vejo isso [entrada de Boulos no ministério] sequer como uma coisa sensata do ponto de vista partidário. Serão dois partidos correndo do mesmo lado. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista partidário. Vladimir Safatle, escritor e filósofo

A falta de um debate mais amplo sobre a participação do PSOL no governo Lula evidencia problemas antigos no partido, na visão de Safatle.

Estou no PSOL há mais de dez anos, tempo maior do que o de algumas pessoas na direção. Essa questão só explicita um problema estrutural do partido, que não diz respeito só à adesão ou não ao governo, mas como trabalharemos a construção de uma alternativa para a esquerda brasileira. Esse é um problema que já vem de longa data.

Poderíamos resolver isso de outra forma. Reconhecendo que o pessoal tem muitas divergências a esse respeito, seria muito natural que em uma situação como essa os filiados e a militância fossem chamados e se fizesse um debate aberto e transparente com todo mundo, para sairmos com uma posição um pouco mais construída e consolidada.

Houve uma eleição da qual o partido não saiu bem. Perdemos cinco prefeituras e diminuímos o número de vereadores. Ou seja: há problemas. Estamos com um governo com baixa popularidade. Ninguém está negligenciando a importância de vencer a extrema direita, mas há estratégias e estratégias. Há quem entenda que simplesmente fazer apoio completo ao governo não adiantará nada. Vladimir Safatle, escritor e filósofo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: