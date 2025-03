Rodízio em São Paulo volta a vigorar na quinta-feira, 6

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo segue suspenso nesta quarta-feira, 5, por conta do carnaval. Segundo a Prefeitura, a restrição volta a vigorar nestaa quinta-feira, 6.

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do município do dia 17 de fevereiro em portaria da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA).

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido. A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) ficou liberada nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, e voltou a valer na nesta quarta. As faixas exclusivas de ônibus foram liberadas para circulação de veículos e motos apenas na terça-feira, 4.

Continuam vigentes as restrições existentes na cidade:

- Rodízio de Veículos Pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

O desrespeito à regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.