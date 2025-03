Robô brasileiro faz entrega, triplica eficiência logística e reduz custos

Uma tecnologia robótica nacional e sustentável chegou para resolver de vez a disputa de quem vai buscar a encomenda na portaria e, de quebra, ainda reduzir em alguns milhões os prejuízos ainda causados pela ineficiência na logística brasileira.

O que aconteceu

Carrinho autônomo desenvolvido no Brasil promete reduzir custos. O robô SD02, desenvolvido pela startup brasileira Synkar, é um carrinho autônomo 100% elétrico e sustentável que realiza entregas em ambientes comerciais, shoppings e condomínios. A tecnologia reduz em até 10 minutos o tempo de coleta de entregadores e triplica a eficiência em armazéns, podendo cortar custos logísticos em até 50%.

Com navegação por visão computacional e IA, o robô adapta-se a espaços verticais (como elevadores) e interage com clientes. Possui compartimento térmico para até 35 kg e opera 24h via modelo de assinatura (Robot-as-a-Service). "Eles conversam com as pessoas, orientam a retirada dos pedidos", explica o engenheiro eletricista Lucas Assis, CEO da Synkar.

Robô é resultado de investimento e pesquisa. O projeto, iniciado em 2018, causou grande interesse no mercado e angariou R$ 8 milhões de investidores e via projetos em instituições como Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), Sebrae, Fapeg (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás) e FINEP (agência federal Financiadora de Estudos e Projetos).

"Logística de última milha tem impactos gigantescos, pois determina a experiência do cliente, que tudo o que mais quer ver é o que pediu chegar a tempo e intacto", afirma Evandro Barros, co-founder Synkar, presidente do Instituto de Inteligência artificial aplicada (I2A2) e CEO do grupo DATA H.

Carrinho robô já está a venda. Batizado de "ADA" pelo iFood e de "Pequi" pela rede Transamérica Collection, o SD02 já tem 300 unidades em pré-venda. O custo para uso da tecnologia não é divulgado, mas a mensalidade cobre suporte, manutenção e treinamento, variando em preço conforme a operação do cliente.

Complemento, não substituição

Facilita o trabalho dos estoquistas e entregadores. Segundo os criadores, o robô não vem para substituir, mas para complementar o trabalho de entregadores e estoquistas, aumentando eficiência e reduzindo deslocamentos repetitivos. O robô, por exemplo, pode retirar os pacotes nos restaurantes e os desloque para um ponto do prédio onde os entregadores de app possam buscar as encomendas prontas para partir.

Em operações como iFood [que é um dos investidores do SD02], por exemplo, os entregadores coletam os pedidos até 10 minutos mais rápido quando utilizam o robô, enquanto, em armazéns, a eficiência dos separadores pode triplicar.

Lucas Assis, CEO da Synkar e doutor em Ciência da Computação.

Robô agiliza o processo de entrega. "O robô está encarregado do início da jornada logística, recolhe os pedidos diretamente dos restaurantes dos shoppings e transporta até os hubs do iFood. Garante precisão e redefine a experiência do cliente", diz Araujo. A Synkar estima que,no ano passado, o robô já economizou mais de 3,2 milhões de passos, permitindo aos colaboradores se concentrarem em tarefas de maior valor agregado e com menor desgaste físico de repetição.

Entregando experiência

Testes realizados em shopping e hotel. O SD02 foi testado no Shopping Transamérica (GO), atendendo 670 salas comerciais, e na Atlântica Hotels, distribuindo refeições em um complexo médico e hospitalar. No ifood, dois robôs atendem os restaurantes Outback e Mirai do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto desde novembro de 2024 e já há planos de expansão para o Iguatemi Alphaville.

Ganho em imagem e marketing. Wallace Lima, da Pluginbot Ninegrid, empresa de automação e IA, ressalta a experiência positiva com o SD02: "Produtividade aumentou e houve aumento de capacidade operacional. A experiência autônoma gerou engajamento com a marca e o produto. E tem um ganho de imagem e marketing, pois o mercado tem curiosidade de saber como funciona."