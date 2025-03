O que é a Quarta-feira de Cinzas e o que ela tem a ver com a Páscoa?

A Quarta-Feira de Cinzas, celebrada hoje, dá início ao período conhecido como Quaresma. Entenda o significado da data, sua relação com a Páscoa, e a simbologia presente nas cinzas utilizadas pelos fiéis.

O que é a Quarta-Feira de Cinzas?

O dia marca a cerimônia das cinzas realizada na missa especial para a data. Nela, folhas são queimadas e os fiéis recebem um pouco do pó resultante da queima na cabeça ou na testa. Pela prática oficial, as cinzas provêm das folhas do Domingo de Ramos celebrado no ano anterior.

A Quarta-Feira de Cinzas nasceu como uma manifestação de devoção popular entre os séculos 3 e 4. Neste dia, os católicos veem as cinzas como um sinal de penitência pública. Em geral, os cristãos não católicos não têm nenhum ritual próprio para a Quarta-Feira de Cinzas.

As cinzas são utilizadas como símbolo da máxima "do pó viemos e ao pó voltaremos". Em Gênesis 3:19, o texto diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado; porquanto és pó, e ao pó retornarás".

Quaresma é preparação para a Páscoa

A Quarta-Feira de Cinzas marca o começo da Quaresma. É o período de 40 dias que precede a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Nesta fase, que se estende até o Domingo de Ramos, a Igreja Católica convida os fiéis a fazerem pequenos sacrifícios como preparação para a Ressurreição de Jesus, comemorada no Domingo de Páscoa que, em 2025, será no dia 20 de abril. Os 40 dias dizem respeito ao tempo em que Jesus ficou recluso no deserto antes de iniciar sua vida pública.

Uma das recomendações da Igreja Católica neste dia é que os fiéis não comam carne vermelha. Assim como na Sexta-Feira Santa, a iniciativa visa utilizar o jejum e a abstinência como forma de "dar mais atenção à Palavra de Deus", segundo a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ligada à Igreja Católica). "A fome que sentimos quando fazemos jejum pode simbolizar e evocar a fome que temos da Palavra de Deus. É tempo forte, portanto, de escuta da Palavra, pois através dela vamos conhecer os desejos de Deus e praticar a sua vontade", diz a Conferência. É possível optar por seguir consumindo carne e fazer o jejum de outro produto.

A carne poderá ser substituída pela privação de outros alimentos e bebidas, sobretudo os mais requintados e dispendiosos [caros] ou da especial preferência de cada um. CNBB

O peixe é uma alternativa permitida durante o jejum. Ele é considerado um alimento mais simples e humilde do que a carne vermelha, além de ser mais abundante em algumas regiões. Além disso, na tradição cristã, o peixe também tem um significado simbólico, pois é associado aos milagres realizados por Jesus Cristo, como a multiplicação dos pães e dos peixes.

*Com informações de matéria publicada em 14/02/2024