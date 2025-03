Quadrilha rouba médico e leva R$ 500 mil em cripto: 'Sabia o que eu tinha'

Um médico paulistano teve a casa invadida por criminosos armados que o mantiveram refém por cinco horas para roubar US$ 86 mil (cerca de R$ 500 mil) em criptomoedas. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não há suspeitos identificados.

O que aconteceu

Criminosos especializados em roubo digital invadiram a residência, uma casa de alto padrão no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, e obrigaram o médico a entregar o celular. O ataque ocorreu no dia 22 de dezembro, após a vítima sair de uma partida de futebol beneficente que organiza semanalmente. Ele percebeu estar sendo seguido por uma moto, mas, como dirigia um carro blindado, não se preocupou. No entanto, ao chegar em casa, já havia quatro criminosos à sua espera. Três entraram na residência e um permaneceu do lado de fora monitorando o movimento da rua.

A quadrilha sabia exatamente o que procurava: criptomoedas. Assim que renderam a vítima, a primeira exigência foi o celular. "Eles já entraram perguntando: 'Cadê o celular que tem o Bitcoin?'", relatou o médico. "Já era alguém que sabia exatamente o que eu tinha".

Os criminosos utilizaram reconhecimento facial para acessar a Binance e roubar os fundos. Segundo o médico, que pediu para não se identificado, os sequestradores usaram seu rosto para desbloquear o celular e começaram a movimentar as criptomoedas. Durante cinco horas, eles realizaram transferências com calma, seguindo instruções de dois comparsas que davam ordens por telefone.

O médico perdeu cerca de R$ 500 mil, incluindo valores que deveriam estar bloqueados. Entre os fundos roubados, cerca de US$ 36 mil (R$ 209 mil) estavam travados em staking - um tipo de investimento em que as criptomoedas ficam bloqueadas por meses ou anos em troca de juros. A vítima acreditava que esse saldo não poderia ser acessado, mas os criminosos provaram o contrário. "Eles sabiam mais sobre a Binance do que eu. Descobriram como pagar uma taxa abusiva para liberar o dinheiro na hora. Nem eu sabia que isso era possível."

As transações aconteceram sem qualquer bloqueio de segurança da plataforma, segundo o médico. Ele se diz indignado com a facilidade com que os criminosos conseguiram sacar todo o dinheiro. "Eu tinha essas criptos há seis anos e nunca mexi. Aí, do nada, em um domingo, sacaram tudo e mandaram para um monte de desconhecidos. E a Binance não bloqueou nada".

O médico tinha um total de US$ 96.759,93 (cerca de R$ 562.968,62) em criptomoedas armazenadas na Binance. Durante as cinco horas em que foi mantido refém, os criminosos conseguiram transferir a maior parte dos fundos, mas deixaram um saldo de US$ 10.593,54 (R$ 61.635,33) na plataforma. Segundo a vítima, eles tentaram sacar o valor restante, mas não conseguiram concluir todas as transações antes de fugirem.

Extratos da corretora mostram a movimentação de saques feitos pelos bandidos Imagem: Arquivo Pessoal

Conta-corrente intacta

A quadrilha ignorou dinheiro em contas bancárias e se concentrou no roubo digital. O médico revelou que os criminosos acessaram sua conta bancária e encontraram um saldo de R$ 300 mil na conta-corrente, mas a ordem recebida foi clara: roubar apenas criptomoedas. "O cara que estava dando as ordens no telefone disse: 'Fecha essa m?, eu já falei que é para roubar só cripto'".

Além do dinheiro digital, os criminosos saquearam a casa e levaram itens de luxo. Após realizar todas as transferências, os bandidos roubaram bolsas de grife, relógios, bebidas caras e até roupas que estavam separadas para uma viagem. "Eles levaram minha mala inteira, prontinha para ir para o Chile".

Após o crime, a vítima tentou rastrear as transações e obteve um código das operações, mas diz que a Binance informou que não poderia fornecer mais detalhes. "Eles simplesmente me mandaram um e-mail dizendo: 'Sinto muito, suas criptomoedas não são rastreáveis. Boa sorte.' Como assim não são rastreáveis? Até dinheiro físico tem rastreamento", comenta.

O que diz a plataforma

Em resposta ao UOL, a Binance afirmou que não comenta investigações em andamento, mas reforçou que possui "um dos programas de compliance e segurança mais robustos do setor". A empresa alegou que investe constantemente em tecnologias para proteger usuários e que já colaborou com autoridades de diversos países. No entanto, a Binance não esclareceu por que não bloqueou os saques atípicos da conta do médico, nem se houve qualquer tentativa de rastrear as transações suspeitas. A corretora também não respondeu se está colaborando com a Polícia Civil no caso específico.

A Polícia Civil investiga o crime, mas ainda não há suspeitos identificados. Em nota, o 14º Distrito Policial de Pinheiros afirmou que está requisitando informações de empresas e órgãos competentes, mas não confirmou avanços na investigação. A corporação também declarou que trata o caso como um roubo comum, não como uma nova modalidade criminosa.

O médico acredita que foi traído por alguém próximo à família. A quadrilha tinha informações detalhadas sobre sua segurança e bens, reforçando a hipótese de um informante. "Eles entraram com um controle do meu portão, e esse modelo não pode ser clonado. Ou seja, pegaram uma das minhas quatro cópias".

Entre os principais suspeitos, a vítima cita um segurança particular, que desapareceu logo após o crime, levando consigo um dos controles do portão. Outro nome que desperta desconfiança é um conhecido do futebol beneficente, que já havia pedido um empréstimo de R$ 500 mil alegando estar endividado. "Eu falei: 'Caraca, nem para minha mãe eu empresto esse valor. Como que eu vou te dar 500 mil?'".

A quadrilha também mostrou conhecimento sobre objetos valiosos escondidos na casa. Em um dos momentos que mais chocou o médico, um dos assaltantes foi direto até um frigobar oculto e retirou ampolas de hormônio do crescimento (GH), item de alto valor no mercado clandestino. "O cara sabia onde estava escondido e o que era aquilo. Bandido comum não sabe o que é GH e que vale uma fortuna".

O gráfico mostra a retirada abrupta de criptomoedas da plataforma da corretora Imagem: Arquivo Pessoal

Reforço na segurança

Após o crime, o médico investiu R$ 300 mil em segurança. Ele blindou os vidros da casa, instalou um sistema de botões de pânico e montou um quarto seguro para emergências. "Agora eu durmo com alarme ligado, tudo trancado. Virou um inferno". Além disso, vendeu um Porsche que usava nos fins de semana por não ser seguro. "Nunca mais quero dirigir sem blindagem".

A esposa ficou semanas sem dormir direito e o trauma ainda afeta a rotina do casal. O médico confessa que a sensação de segurança nunca mais será a mesma. "Eu sempre fui um cara da velha guarda, acreditava nas pessoas. Mas depois disso, não confio em mais ninguém".

Agora, ele planeja entrar com uma ação contra a Binance para tentar responsabilizar a corretora. "Se fosse um banco ou uma corretora tradicional, teriam bloqueado na hora. Como que um saque de US$ 86 mil em poucas horas não aciona nenhum alerta de fraude? Eu perdi todo o dinheiro, e ninguém faz nada".