Presidente francês discursará à nação em meio à 'incerteza' global

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que discursará à nação nesta quarta-feira (5) em resposta à atual "incerteza" no mundo após a mudança radical na política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia sob o governo do presidente americano, Donald Trump.

"Meus queridos compatriotas, neste momento de grande incerteza, quando o mundo enfrenta seus maiores desafios, falarei com vocês hoje à noite às 20h (16h no horário de Brasília)", escreveu Macron na rede social X.

O presidente da França, um aliado próximo de Kiev, comemorou na terça-feira a disposição do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de "retomar o diálogo com os Estados Unidos" e "reiterou a determinação da França em trabalhar com todas as partes interessadas em estabelecer uma paz sólida e duradoura na Ucrânia".

O presidente da Ucrânia, país invadido pela Rússia desde fevereiro de 2022, propôs na terça-feira uma trégua com Moscou que interromperia os ataques aéreos e marítimos e iniciaria negociações sobre uma "paz duradoura" sob a "liderança" de Donald Trump, com quem disse querer "consertar as coisas".

As relações entre Ucrânia e o governo Trump estão turbulentas depois que o republicano expulsou Zelensky da Casa Branca na sexta-feira, após dar-lhe um sermão no Salão Oval e acusá-lo de não querer a paz e de ser ingrato.

Na terça-feira, Trump disse que seu homologo ucraniano lhe enviou uma carta "importante" para expressar que a Ucrânia está pronta para sentar à mesa de negociações e fechar um acordo com Washington sobre seus minerais, apesar da recente discussão na Casa Branca.

