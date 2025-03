Por que a casa mais cara do Brasil, de R$ 220 milhões, será demolida?

A casa mais cara do Brasil, que fica no Jardim Pernambuco, Leblon, bairro da zona sul do Rio, será demolida para dar lugar a um condomínio de luxo com oito casas de alto padrão. O lançamento será em 2026, mas os imóveis já têm interessados em negociação.

O que aconteceu

A mansão mais cara já vendida no Brasil dará lugar ao Estância Pernambuco, um condomínio de luxo no Leblon. Adquirida em julho de 2024 pela construtora Mozak por R$ 220 milhões, a propriedade ainda não foi demolida, mas as obras devem começar nos próximos meses.

Três dos oito terrenos disponíveis já têm compradores em estágio avançado de negociação. Segundo a gerente comercial da Mozak, Gabrielle Calcado, os interessados não são investidores, mas empresários brasileiros que pretendem morar no local.

A mansão, construída em 1986, ocupa um terreno de 11.200 metros quadrados e tem 3.000 metros quadrados de área construída. O imóvel tem seis suítes, sendo uma delas com 360 metros quadrados, além de oito quartos adicionais e um total de 18 banheiros.

Salão principal da mansão Imagem: Reprodução/YouTube

O interior conta com cinco salões sociais e um elevador. Há ainda biblioteca, estúdio de música, sauna e um sistema europeu de aspiração de pó embutido nos rodapés.

A área de lazer inclui uma piscina semiolímpica e um heliponto homologado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Os jardins foram projetados pelo paisagista Burle Marx e são cercados por árvores nativas da Mata Atlântica. O imóvel conta com um portão de ferro de dez metros de altura e muros altos que reforçavam a privacidade dos antigos moradores.

A casa é cercada por 8 mil metros quadrados de mata nativa Imagem: Reprodução/YouTube

O novo empreendimento

O condomínio abrigará oito casas de alto padrão, com terrenos que variam de 1.120 a 4.000 metros quadrados. As áreas construídas terão entre 944 e 1.120 metros quadrados. Os terrenos serão vendidos a partir de R$ 19,5 milhões, e as casas terão valores entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões, dependendo das personalizações feitas pelos compradores.

Os terrenos terão acesso direto a um bosque privativo de 8 mil metros quadrados. O empreendimento contará com mirante, trilha privativa e áreas de lazer, incluindo quadras esportivas e um espaço wellness. Todas as casas terão vista para o mar.

Detalhe da biblioteca do imóvel Imagem: Reprodução/YouTube

O projeto possui um VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 360 milhões. Ele contará com até oito casas únicas assinadas pelo arquiteto Thiago Bernardes, conhecido por obras como o Museu de Arte do Rio e a ampliação do Instituto Moreira Salles.

Uma passagem subterrânea será construída para garantir mais privacidade aos moradores. Além da segurança 24 horas, a construtora implementará uma entrada exclusiva pelo subsolo, reduzindo o barulho e aumentando o isolamento acústico. "Isso vem despertando bastante interesse, pois melhora tanto a segurança quanto o conforto dos futuros moradores", afirma a gerente comercial.

Com matéria publicada em 17/12/2024.