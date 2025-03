Petróleo cai mais de 2% com alta de estoques nos EUA; Opep+ e tarifas também pesam

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, depois que os estoques da commodity dos Estados Unidos registraram um aumento maior do que o esperado, adicionando mais um vento contrário, já que os investidores se preocuparam com os planos da Opep+ de aumentar a produção em abril e com as tarifas dos EUA sobre o Canadá, a China e o México.

Os contratos futuros do Brent fecharam em queda de US$1,74, ou 2,45%, para US$69,30 por barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu US$1,95, ou 2,86%, para US$66,31 por barril.

Os preços reduziram algumas perdas após atingirem mínimas de vários anos no início da sessão - o Brent caiu para US$68,33, seu menor valor desde dezembro de 2021, e os futuros do petróleo dos EUA atingiram US$65,22, seu menor valor desde maio de 2023.

Os contratos se recuperaram ligeiramente depois que o chefe do Departamento de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump tomaria a decisão final sobre a concessão de qualquer alívio nas tarifas para determinados setores, na Bloomberg TV.

Embora Lutnick tenha dito que a tarifa de 25% cobrada sobre o Canadá e o México permaneceria, o alívio em consideração eliminaria a tarifa de 10% sobre as importações canadenses de energia, como petróleo e gasolina, que cumprem as regras de origem do Acordo EUA-México-Canadá, disse uma fonte familiarizada com as discussões.

Puxando os preços para baixo, os estoques de petróleo dos EUA aumentaram mais do que o esperado na semana passada em meio à manutenção sazonal das refinarias, enquanto os estoques de gasolina e destilados caíram devido a um aumento nas exportações, informou a Administração de Informações sobre Energia.

Os estoques de petróleo aumentaram em 3,6 milhões de barris, para 433,8 milhões de barris na semana, disse a AIE, excedendo em muito as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters para um aumento de 341.000 barris.

O Brent caiu mais de US$2 após a divulgação dos dados.

(Reportagem de Georgina McCartney, Arathy Somasekhar, Jeslyn Lerh e Arunima Kumar)