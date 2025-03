PESQUISA-Dólar deve perder força em meio a nervosismo sobre guerra comercial ampla

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU (Reuters) - O dólar pode perder mais de sua força nos próximos meses, na esteira de sua recente queda em meio à incerteza sobre os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às crescentes preocupações com a economia, segundo uma pesquisa da Reuters.

Após vários anúncios erráticos e adiamentos, Trump deu início a uma guerra comercial com os três maiores parceiros comerciais dos EUA, cobrando tarifas de 25% sobre Canadá e México e taxas adicionais sobre produtos da China.

Combinado com semanas de desmonte de posições compradas em dólar, isso fez com que o dólar caísse quase 2,5% em relação a uma cesta das principais moedas nesta semana, de acordo com dados da Commodity Futures Trading Commission.

Uma maioria de quase 60% dos estrategistas cambiais, 18 de 31, em uma pesquisa realizada pela Reuters de 3 a 5 de março, previu que as apostas líquidas compradas em dólar diminuirão ainda mais até o final de março.

Oito disseram que não haverá muita mudança, enquanto apenas cinco esperavam um aumento nas posições líquidas compradas.

"Os riscos para a perspectiva do dólar nos próximos meses são uniformes. Por um lado, as tarifas e a elevada incerteza geopolítica sustentam um dólar mais forte", disse George Saravelos, chefe de pesquisa de câmbio do Deutsche Bank.

"Por outro lado, as mudanças na política fiscal alemã e as perturbações em várias frentes representam riscos de queda. Portanto, estamos neutros. O grande grau de incerteza impedirá um grande aumento no posicionamento do dólar em ambas as direções", completou.

De outubro até o início de janeiro, o dólar subiu quase 10% devido à contínua resiliência dos dados econômicos dos EUA e às expectativas de que o Federal Reserve teria apenas mais um ou dois cortes na taxa de juros para realizar.

Desde então, o dólar caiu cerca de 5%, sendo que a maior parte dessas perdas nas últimas semanas se baseou em sinais de fraqueza econômica, o que levou os futuros da taxa de juros a precificar três reduções pelo Fed até o final do ano.

"O mundo está comprando ativos dos EUA em um grau nunca visto antes e, se eles ficarem com medo de estar nesses ativos, esse será o maior fator de fraqueza do dólar daqui para frente", disse Kit Juckes, chefe de estratégia cambial do Société Générale.

"Minha maior preocupação subjacente com o dólar é que, mesmo depois de tantos anos de excepcionalismo que o levaram a níveis nunca vistos desde 1985 em termos reais efetivos, bastam algumas brechas na armadura para que ele pareça mais fraco."