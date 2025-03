Países da União Europeia lançam acordo para controle automático das fronteiras

Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram esta quarta-feira (05) a um acordo para o lançamento gradual do controle automatizado nas suas fronteiras, que deverá substituir eventualmente o carimbo manual nos passaportes.

Este novo sistema irá enumerar num único arquivo os nomes, números de passaporte, impressões digitais e fotografias de todos os viajantes de países terceiros que visitem a Europa em uma estadia de curta duração.

Em debate desde 2017, o tema suscita, no entanto, o desacordo de algumas companhias aéreas, que temem que se prolonguem as filas nos aeroportos.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, expressou preocupação com a possibilidade de o sistema causar "caos" em sua cidade, especialmente na estação de St.Pancras, onde chegam os trens Eurostar da França e da Bélgica.

Adiado várias vezes, o lançamento deste sistema será escalonado ao longo do tempo, uma vez alcançado um acordo com o Parlamento Europeu. "Nosso objetivo é o mês de outubro", disse na quarta-feira o ministro do Interior polonês, Tomasz Siemoniak, cujo país detém atualmente a presidência rotativa da UE.

É oferecida flexibilidade aos Estados-membros na sua implementação.

(Com AFP)