Operação policial deixa 12 mortos em Salvador em pleno Carnaval

Doze pessoas morreram em Salvador, na Bahia, em uma operação policial realizada na terça-feira (4) de Carnaval, informou o governo estadual nesta quarta.

As forças de segurança chegaram na tarde de terça ao bairro conhecido como Fazenda Coutos, onde duas facções criminosas fortemente armadas travavam uma disputa pelo domínio do local.

"Ao chegar, houve [...] um grande confronto" entre um destes grupos armados e a polícia, disse à imprensa Marcelo Werner, secretário de segurança pública do estado da Bahia.

"Culminou nos 12 criminosos que foram apresentados no hospital e que posteriormente foram constatadas suas mortes", acrescentou.

Segundo Werner, eles haviam sequestrado uma família em sua residência antes de expulsá-la e se entrincheirar na propriedade, onde ocorreu o tiroteio.

A Secretaria de Segurança apreendeu um vasto arsenal, "incluindo submetralhadoras, pistolas, revólveres, carregadores, munições, além de entorpecentes e balanças de precisão", de acordo com um comunicado.

A operação coincidiu com o fim do Carnaval de Salvador, um dos mais populares do país. As festividades transcorreram com normalidade em outras partes da cidade.

Uma equipe da emissora local TV Bahia chegou à área à noite e teve que se refugiar em um comércio, pois ainda havia troca de tiros.

Em janeiro de 2025, a área metropolitana de Salvador, uma das mais pobres do Brasil, registrou 43 mortos em trocas de tiros com participação da força pública, segundo a ONG Fogo Cruzado.

jss/ll/nn/ic/aa

© Agence France-Presse