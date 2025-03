OMS alerta que cortes nos programas de tuberculose nos EUA colocam 'milhões de vidas' em risco

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, nesta quarta-feira (5), que os cortes no financiamento dos Estados Unidos para programas de tuberculose colocam "milhões de vidas" em risco.

"Cortes repentinos no orçamento agora ameaçam anular o progresso duramente conquistado, colocando milhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis, em grave risco", disse a OMS em um comunicado.

Esses avanços estão ameaçados pelo congelamento da ajuda dos Estados Unidos, da qual muitas organizações dependem, especialmente nos países pobres.

O anúncio foi feito no momento em que a Suprema Corte dos EUA restabeleceu, nesta quarta-feira, uma decisão judicial que ordena que o governo dos EUA retome os pagamentos a organizações de ajuda internacional, estimados entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,6 bilhões).

O presidente Donald Trump assinou um decreto em 20 de janeiro determinando o congelamento de 90 dias da ajuda externa dos EUA.

De acordo com dados fornecidos pelos programas nacionais de controle da tuberculose à OMS e informações fornecidas pelos Estados Unidos à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), "o governo dos EUA forneceu entre US$ 200 e US$ 250 milhões por ano em financiamento bilateral para o controle da tuberculose a nível dos países", disse a OMS.

"Esse financiamento representou aproximadamente um quarto do valor total do financiamento de doadores internacionais para a luta contra a tuberculose", disse a organização.

