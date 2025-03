"Não podemos mais acreditar na Rússia", diz Macron em discurso à nação

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um discurso à nação nesta quarta-feira (5) em resposta à atual "incerteza" no mundo após a mudança radical na política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia sob o governo do presidente americano, Donald Trump. O chefe de Estado disse que o mundo entrou em uma "nova era" e não poupou críticas à Rússia.

Em discurso transmitido ao vivo em rede nacional, Emmanuel Macron destacou durante 15 minutos a instabilidade no cenário geopolítico internacional e reafirmou o posicionamento da França e da Europa em prol da Ucrânia. O presidente lembrou o início da invasão russa, há mais de três anos, e do apoio dado à Kiev. "Decidimos ajudar a Ucrânia e fizemos bem. É a nossa segurança que está em jogo. (...) Se o que vale é a lei do mais forte, a paz não pode ser garantida", destacou.

O líder francês também enumerou as investidas de Moscou em toda a Europa. "A Rússia do presidente Putin viola as nossas fronteiras para matar opositores, manipula as eleições na Romênia ou na Moldávia, organiza ciberataques contra nossos hospitais para bloqueá-los. A Rússia tenta manipular nossas opiniões com mentiras divulgadas nas redes sociais. No fundo, [a Rússia] testa nossos limites", lançou Macron.

"Essa agressividade não parece conhecer fronteiras. (...) A Rússia se arma cada vez mais. E, com isso, quem pode acreditar que eles vão parar na Ucrânia?", disse o líder francês. "Diante desse mundo em perigo, seria uma loucura sermos apenas espectadores", alertou Macron.

"A Rússia se tornou uma ameaça para a França e para a Europa", disse, antes de lançar: "Não podemos mais acreditar na Rússia".

O chefe de Estado também criticou o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e o papel europeu nas negociações de paz. "Nós devemos continuar a ajudar os ucranianos a resistir. O caminho não pode passar pelo abandono da Ucrânia", disse Macron. "O futuro da Europa não deve ser decidido em Washington", insistiu.

O presidente francês destacou ainda que vai se reunir com líderes da União Europeia (UE) para tratar do tema do rearmamento da Europa. Ele citou a reunião dos Estados-membros da UE, que acontece nessa quinta-feira (06) em Bruxelas. Segundo o líder francês, serão discutidos meios para produzir mais equipamentos para manter a segurança do continente.

Guerra comercial com os Estados Unidos

Emmanuel Macron ressaltou ainda que vai tentar convencer o presidente norte-americano, Donald Trump, a não aplicar as tarifas comerciais à Europa, como o chefe da Casa Branca vem fazendo com seus vizinhos do Canadá e do México. O líder francês disse que o aumento das taxas "não ficará sem reposta" e que espera "convencer o presidente americano de que essa medida não faz sentido".

O presidente terminou o discurso afirmando que serão necessárias medidas drásticas no âmbito econômico e que já pediu a seu primeiro-ministro que apresente propostas. No entanto, frisou que mesmo se o país deverá fazer "escolhas orçamentárias", não haverá aumento de impostos. Macron concluiu seu discurso frisando que "a França vai ser fiel à busca pela paz e pela liberdade".