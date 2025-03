Musk diz que Serviço Postal e estatal de transporte ferroviário deveriam ser privatizados

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk, que está assessorando o presidente Donald Trump sobre planos para diminuir radicalmente o tamanho governo federal dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira que o Serviço Postal dos EUA (USPS) e a estatal de transporte ferroviária Amtrak deveriam ser privatizados.

“Eu acho, logicamente, que deveríamos privatizar tudo que possa ser razoavelmente privatizado”, disse Musk, em uma conferência do Morgan Stanley. “Acho que deveríamos privatizar o Serviço Postal e a Amtrak, por exemplo... Deveríamos privatizar tudo que pudermos.”

Ele disse que acha que essas medidas exigiriam aprovação do Congresso. A Amtrak, estatal criada em 1970, e o USPS, também propriedade do governo, não comentaram em um primeiro momento.

No mês passado, Trump afirmou que estava considerando fundir o Serviço Postal com o Departamento do Comércio dos EUA, o que, segundo os democratas, violaria leis federais.

O Serviço Postal teve prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares desde 2007, incluindo 9,5 bilhões nos 12 meses até 30 de setembro. Neste mês, no entanto, o USPS divulgou lucro de 144 milhões de dólares no quarto trimestre. Com o boom do email, a agência foi prejudicada por um declínio de 80% no volume de correspondências desde 1997. O patamar agora é o mais baixo desde 1968.

A Amtrak afirmou em dezembro que o volume de passageiros superou os níveis pré-Covid pela primeira vez em 2024 e bateu recorde.

O número de passageiros da Amtrak subiu 15% em relação a 2023, para um recorde de 32,8 milhões de viagens de clientes. A Amtrak divulgou um prejuízo operacional ajustado de 705 milhões de dólares para os 12 meses até 30 de setembro, queda de 9% em relação a 2023.

(Reportagem de David Shepardson)