Mulher sofre acidente, sai de carro para pedir ajuda e morre atropelada

Uma motorista morreu atropelada por um ônibus na ERS-407, em Maquiné (RS), enquanto tentava pedir socorro após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de hoje.

O que aconteceu

A mulher, de 45 anos, havia perdido o controle de seu carro, um HB20. Ela dirigia sentido Xangri-lá quando o veículo saiu da pista e caiu em um barranco, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Após o acidente, ela esperava por socorro na beira da rodovia. Nesse momento, a condutora foi atingida por um ônibus que se deslocava sentido Osório.

O motorista do ônibus relatou aos militares ter sentido algo colidindo com a lateral direita do veículo. Com a batida, no km 6, ele desceu do coletivo, viu a vítima caída na estrada e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

A mulher, no entanto, morreu no local. De acordo com a Brigada Militar, o atropelamento pode ter ocorrido devido a curva acentuada do trecho da rodovia e a falta de iluminação na região.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado. Até o momento não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.