Mulher com medida protetiva é morta a tiros por ex na frente de casa em SP

Uma mulher de 53 anos foi assassinada a tiros na frente da própria casa, em Campos Elíseos, na região central de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Elaine Domenes de Castro foi baleada três vezes por volta de 1h20 de hoje. O principal suspeito do crime é um ex-namorado da vítima, um homem de 56 anos, que não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele é procurado pela Polícia Civil de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Vítima possuía medida protetiva contra o ex-companheiro. Os dois se relacionaram por cerca de um ano, mas a relação foi descrita como "conturbada" pelos filhos de Elaine às autoridades. Conforme os relatos dos familiares, o suspeito teria agredido a vítima quando eles se relacionavam, o que motivou a separação e fez com que a mulher conseguisse na Justiça uma medida que impedia o homem de se aproximar dela.

Crime foi flagrado por câmeras de segurança da região. Os investigadores vão analisar as imagens para determinar se a autoria do crime de fato é de responsabilidade do ex-companheiro da vítima.

Caso foi registrado como feminicídio na 1º DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) no centro. A investigação está a cargo do 77º DP (Santa Cecília). Até o momento, o principal suspeito não foi localizado. Como ele não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.