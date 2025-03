Muçarela ou mussarela? Jeito certo de escrever vai dar um nó na sua cabeça

Você certamente já escreveu "mussarela" assim, com dois 'S'; ou então já viu escrito em algum cardápio por aí. Mas essa não é a forma correta de redigir a palavra.

O que aconteceu

Apesar de mussarela com dois 'S' ser mais popular, a palavra deve ser grafada com "ç" (cê-cedilha): muçarela. A definição está exposta no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), publicado pela Academia Brasileira de Letras.

Explicação está no aportuguesamento de uma palavra de origem italiana. Muçarela vem de mozzarella, uma palavra italiana - especialmente do dialeto napolitano.

Há uma regra que impõe a escrita com o cê-cedilha. Quando as palavras estrangeiras que sofrem processo de aportuguesamento, o fonema /ce/, antecedido pelas vogais "a", "o" e "u", devem, necessariamente, ser escritas com cê-cedilha, resultando em: "ça", "ço", "çu".

Há muitos exemplos de palavras nas quais isso acontece. Açaí e paçoca, oriundas de línguas indígenas e africanas; açúcar, proveniente do árabe; praça, de origem espanhola, palhaço, palavra que também vem do italiano, assim como "muçarela".

Muçarela de búfala Imagem: Reprodução/Think Milk, Taste Europe, Be Smart

Outra maneira de escrever registrada no VOLP é "mozarela". Essa, aliás, foi a primeira grafia registrada nos dicionários de língua portuguesa, contudo, tal forma gráfica nunca se consagrou sobretudo porque não condiz com a pronúncia no Brasil.

Especialistas recomendam escrever "muçarela" em vestibulares e concursos públicos. Mesmo que "mussarela" seja uma maneira representativa por sua força popular, contraria o sistema ortográfico vigente e não está representada no VOLP da ABL.