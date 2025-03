Moraes arquiva investigação sobre participação de Ibaneis no 8 de Janeiro

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivou hoje o inquérito que investigava o governador do DF (Distrito Federal), Ibaneis Rocha Barros Júnior (MDB-DF), por envolvimento com os atos golpistas de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

A pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), Moraes arquivou o inquérito. O procurador-geral, Paulo Gonet, pediu o arquivamento especificamente em relação a Ibaneis, que inicialmente era investigado por omissão ou falhas que tenham contribuído para a invasão da Praça dos Três Poderes.

Antes do arquivamento, PGR apreendeu o celular do governador. Ibaneis teve o notebook, HD externo e celulares sob tutela da investigação. O relatório da Polícia Judiciária descreveu a atuação de Ibaneis Rocha nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023, e concluiu não haver atos que indicassem o envolvimento dele com manifestantes.

Ibaneis foi afastado temporariamente do cargo durante a investigação. O governador entregou voluntariamente dois celulares para a perícia da PF. Nos aparelhos, foram encontradas cópias de documentos repudiando os ataques e pedindo apoio da Força Nacional para a proteção da Praça dos Três Poderes.

Foi constatado que o governador do DF tentou conter os manifestantes. Foram identificadas 36 ligações nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023 que indicavam interlocução com autoridades policiais.

A Polícia Judiciária também não encontrou indícios de dados apagados nos celulares de Ibaneis. "Concluiu inexistirem atos de Ibaneis Rocha Barros Júnior em 'mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do Governo Federal ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão'", aponta o pedido da PGR atendido por Moraes.

Em depoimento, Ibaneis relatou que seguiu protocolo de segurança. Ele relatou que as informações que recebeu da PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) eram de que a manifestação era pacífica e que, assim que soube do tumulto, pediu apoio do Exército e a exoneração de Anderson Torres [então secretário de Segurança Pública do DF] por quebra de confiança.

Moraes ressaltou a intensa investigação. Segundo o pedido da PGR, Ibaneis foi investigado até o "esgotamento de linhas investigatórias idôneas".

Anderson Torres, Fernando de Sousa Oliveira e Fábio Augusto Vieira foram denunciados. Eles estavam sendo investigados no mesmo inquérito que citava Ibaneis.