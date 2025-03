México pode buscar outros parceiros comerciais após tarifas dos EUA, diz presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O governo do México pode buscar outros parceiros comerciais além dos Estados Unidos, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quarta-feira, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, impôs tarifas ao vizinho.

Sheinbaum disse que o México pode alterar suas alianças comerciais "se necessário", referindo-se à possível continuação das tarifas.

As novas tarifas de 25% impostas por Trump sobre as importações de México e Canadá entraram em vigor na terça-feira, junto de novas taxas sobre produtos chineses, alterando seriamente as cadeias de suprimentos e as parcerias comerciais de longa data.

Sheinbaum conversará com Trump por telefonema na quinta-feira sobre as tarifas, disse ela em sua coletiva de imprensa diária.

Se as tarifas continuarem depois disso, o México "entrará em contato com o Canadá e outras nações", disse ela.

Sheinbaum ameaçou com ações retaliatórias próprias, incluindo tarifas, contra os EUA. Ela deve detalhar suas decisões em um evento público no domingo, na Cidade do México.

(Por Raul Cortes e Kylie Madry)