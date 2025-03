Metade da área de soja 2024/25 já está colhida no Brasil, diz AgRural

São Paulo, 5 - A área cultivada com soja no Brasil na safra 2024/25 estava 50% colhida até quinta-feira (27), em comparação com 39% uma semana antes e 48% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da AgRural, apresentados na segunda (3).Segundo a empresa, "com os trabalhos já entrando na reta final em Mato Grosso e sem maiores percalços nos demais Estados de calendário mais antecipado, as atenções continuam concentradas no clima dos Estados mais tardios, com destaque para a estiagem e o calor no Rio Grande do Sul, onde as lavouras continuam perdendo potencial produtivo". MilhoO milho verão 2024/25 estava 46% colhido no Centro-Sul do Brasil até quinta passada (27), ante 37% semana anterior e 49% um ano atrás. Já a semeadura da safrinha 2025 de milho teve outra semana de avanço acelerado no Centro-Sul do Brasil. Levantamento da AgRural mostra que 80% da área estimada estava plantada até quinta passada, em comparação com 64% uma semana antes e 86% no mesmo período da safrinha 2024, de acordo com levantamento da AgRural."As lavouras se desenvolvem bem em toda a região, mas o tempo quente e seco, que se alonga por mais alguns dias nos mapas de previsão, causa preocupação em áreas do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul", constatou a AgRural. ()