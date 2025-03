Médico especialista em longevidade é achado morto aos 31 anos em SC

O médico Alisson Nunes, 31, foi encontrado sem vida dentro do apartamento em que morava em Indaial, no Vale do Itajaí (SC), na terça-feira (4).

O que aconteceu

Alisson teria morrido em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A informação sobre o falecimento foi divulgada no perfil do próprio médico no Instagram e confirmada pelo namorado dele, Emerson Veloso.

Causa da morte de Nunes será investigada. Foram realizados exames no corpo do médico, mas os resultados que apontarão as circunstâncias de sua morte ainda não ficaram prontos.

Nunes se formou em medicina pela UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso). Ele possuía pós-graduação em nutrologia pela USP (Universidade de São Paulo) e era especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade. O médico atuava profissionalmente no estado de Santa Catarina, onde morava.

Namorado de Alisson agradeceu as mensagens de apoio e desabafou sobre a morte de seu companheiro. "Gostaria de agradecer a todas as mensagens de carinho. Infelizmente, não estou em condições de responder a todos. No momento estou melhorando, mas não está sendo fácil. Vida, te amo para sempre. Você sempre será meu bebê", escreveu Emerson.

Velório de Alisson acontece na tarde desta quarta-feira (5), a partir das 13h, no Cemitério Municipal de Indaial. O sepultamento está previsto para a quinta-feira (6), às 11h, no mesmo local.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Em nota, a PCSC informou que a morte do médico é investigada por meio da Delegacia de Polícia de Indaial.O corpo foi submetido a necropsia para apurar as causas e circunstâncias da morte. O resultado do exame necroscópico não está pronto.