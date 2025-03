Manicure esfaqueia cliente após reclamação sobre unhas virar briga em Goiás

Uma manicure do município de Rio Verde, no interior de Goiás, foi presa hoje após esfaquear com um bisturi uma cliente que reclamou do serviço.

O que aconteceu

O crime ocorreu na segunda-feira (3). A discussão começou no salão A Favorita, no centro da cidade, e continuou no lado de fora do estabelecimento.

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra um trecho da discussão. A cliente aparece ameaçando a manicure. "Pode ter certeza que eu vou vir atrás de você. [...] Eu só quero meu dinheiro de volta. E você vai pagar pelo o que você fez. Se essa mulher não sair daqui, vou pegar ela aqui", diz a vítima da agressão.

Bisturi utilizado no crime Imagem: Divulgação

Em outra gravação, a cliente aparece com sangue na região da barriga. "Pelo amor de Deus", pede a cliente, enquanto alguém fala ao telefone.

A vítima recebeu atendimento médico e está fora de perigo, informou a PM-GO. O salão afirmou que duas trabalhadoras do estabelecimento acompanharam a cliente até o hospital e ela recebeu alta no mesmo dia do crime.

A autora da agressão, funcionária terceirizada, foi dispensada pelo salão.

O UOL não conseguiu localizar a manicure. O espaço está aberto para manifestação.