Mãe se queima feio após lavar garrafinha de água da filha; como limpar?

Uma australiana se queimou ao tentar esterilizar a garrafinha de água da filha, na Austrália. Segundo um relato publicado em fevereiro no site Kidspot, ela aqueceu a água em uma chaleira e, em seguida, preencheu a garrafa de modelo squeeze com o líquido quente.

Ao fechar parcialmente a tampa, sem apertá-la completamente, ela colocou a garrafa na bancada. Ao entrar em contato com a superfície, a garrafa expeliu um jato de água escaldante pelo canudo, atingindo o pescoço da mulher. Com dificuldades para respirar, a australiana foi levada de ambulância ao hospital, onde foi diagnosticada com queimaduras de segundo grau.

Apesar do acidente, ela não culpa a marca da garrafa, reconhecendo que não seguiu as instruções do manual, que orientava a higiene correta do produto.

Como limpar a garrafinha de água

A garrafa precisa ser higienizada todos os dias para evitar a proliferação de micro-organismos nocivos e indesejáveis.

O ideal é não deixar a água armazenada por mais de três horas.

Se encher o vasilhame com outro tipo de líquido, a limpeza deve ser feita assim que você terminar de usá-lo.

Primeiro, lave bem com água e sabão. Depois, deixe a garrafinha de molho por pelo menos 15 minutos em uma solução com hipoclorito, na proporção de uma colher (sopa) para um litro de água.

Se a garrafinha não é nova e já apresenta algumas pequenas rachaduras ou sinais de desgaste, o ideal é que seja substituída. Essas fissuras se tornam morada para bactérias e fungos.

A alta concentração de micro-organismos pode causar mal-estar, náusea, indisposição, dor de garganta e, se o sistema imunológico não estiver forte o suficiente, pode levar a problemas mais graves, como intoxicação alimentar ou infecção pulmonar.

*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2024