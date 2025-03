Liverpool é dominado, mas vence no fim na visita ao PSG pela ida das oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain perdeu por 1 a 0 para um irreconhecível Liverpool, que foi salvo por Harvey Elliott, nesta quarta-feira (5), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na próxima terça-feira, em Anfield, será decidido o confronto entre duas das equipes dominantes da Europa, o líder da Premier League e o grande dominador do futebol francês.

O goleiro brasileiro Alisson Becker salvou os 'Reds' com várias ótimas defesas e também foi protagonista no gol da equipe. Aos 87 minutos, lançou com muita precisão o uruguaio Darwin Núñez, que amorteceu a bola, superou Marquinhos e passou para Elliott, que foi preciso para marcar com um chute cruzado.

"Provavelmente foi o jogo da minha vida. Foi difícil jogar contra eles. Eles são bons com a bola, tínhamos que estar preparados para sofrer", disse o goleiro da seleção brasileira.

"Merecemos a vitória, é difícil perder um jogo como este, eles só tiveram uma chance de marcar. Mas agora temos que mostrar a nossa personalidade, a nossa força, vamos fazer um grande jogo lá e avançar. Tenho certeza", disse o meia português Vitinha após o término da partida.

Antes do gol, o PSG fez uma grande exibição. O time está imparável em 2025, com 15 vitórias e um empate, e perdeu o primeiro jogo do ano no pior momento.

A equipe comandada por Luis Enrique fez tudo certo, menos mandar para o fundo das redes inglesas. Com 54 gols marcados - 18 por Ousmane Dembele - desde 1º de janeiro, desta vez falhou nas finalizações.

Até o fatídico minuto 87 encontrou forma de anular Mohamed Salah graças à grande exibição de Nuno Mendes. O 'Faraó', com 30 gols e 22 assistências em 39 jogos nesta temporada, pouco apareceu no Parque dos Príncipes.

- Gol de Kvaratskhelia anulado -

As estatísticas do jogo são dolorosas para os parisienses: 70,5% de posse de bola, 27 chutes e 10 na direção do gol contra 29,5% de posse, 2 chutes e 1 a gol para os 'Reds'.

No primeiro tempo, o líder do campeonato francês até comemorou um gol, marcado por Khvicha Kvaratskhelia, jogador que foi contratado em janeiro, mas a jogada foi anulada devido a um leve impedimento.

Além disso, Bradley Barcola por um momento achou ter obtido um pênalti e um cartão vermelho para o também jogador da seleção francesa Ibrahima Konaté, mas o árbitro não marcou a penalidade.

No Parque dos Príncipes, o desempenho do PSG foi notável, mas sem recompensa em gols durante os 90 minutos devido aos erros e à inspiração de Alisson.

Os 'Reds', atordoados mas resilientes, deram o golpe final, e certeiro, levando uma boa vantagem para a partida de volta.

