LeBron James se torna o primeiro jogador da história da NBA a marcar 50.000 pontos

LeBron James se tornou o primeiro jogador da história da NBA a marcar 50.000 pontos, contando temporada regular e playoffs, alcançando uma marca que talvez nunca seja superada.

O astro do Los Angeles Lakers, de 40 anos, chegou ao jogo de terça-feira (4) contra o New Orleans Pelicans com 49.999 pontos, depois de marcar 17 pontos na vitória do fim de semana sobre o Los Angeles Clippers.

LeBron, em sua 20ª temporada na NBA, superou a marca dos 50.000 nos primeiros minutos do quarto inicial acertando uma cesta de três que levantou o público na Cryto.com Arena.

Seu perseguidor mais próximo entre os jogadores em atividade é Kevin Durant, do Phoenix Suns, que soma 35.225 pontos.

LeBron havia superado o recorde de todos os tempos na temporada regular (38.387 pontos, estabelecido pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar) em 2023, marca que levou 39 anos para ser batida.

Depois de alcançar os 50.000 pontos, o astro dos Lakers tem quase 6.000 de vantagem sobre os pontos totais Abdul-Jabbar (44.149), com Karl Malone em terceiro (41.689) e o falecido Kobe Bryant em quarto (39.283).

Michael Jordan é o quinto na lista dos maiores pontuadores de todos os tempos, com 38.279 pontos.

