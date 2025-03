Kremlin diz que programa nuclear do Irã será tema de futuras negociações entre Rússia e EUA

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que futuras negociações entre a Rússia e os Estados Unidos incluirão discussões sobre o programa nuclear do Irã, um assunto que, segundo ele, foi "abordado" em uma rodada inicial de negociações entre EUA e Rússia no mês passado.

A Bloomberg informou na terça-feira que a Rússia concordou em ajudar o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, a se comunicar com o Irã sobre várias questões, incluindo o programa nuclear de Teerã e seu apoio a representantes regionais anti-EUA.

O Kremlin não confirmou isso, mas deixou claro que o Irã é agora um dos assuntos que serão discutidos em mais detalhes por Washington e Moscou.

"Até o momento, há apenas um entendimento de que a posição russa é realmente a de que esse problema do dossiê nuclear do Irã deve ser resolvido exclusivamente por meios políticos e diplomáticos pacíficos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Acreditamos que há potencial para isso, porque o Irã é nosso aliado, nosso parceiro e um país com o qual estamos desenvolvendo relações abrangentes, mutuamente benéficas e mutuamente respeitosas, e a Rússia está pronta para fazer todo o possível para isso. Os Estados Unidos estão cientes disso."

No mês passado, Trump restabeleceu sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irã, que inclui esforços para reduzir suas exportações de petróleo a zero, a fim de impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear. O Irã nega qualquer intenção nesse sentido.

A Rússia aprofundou seus laços com a República Islâmica desde o início da guerra na Ucrânia e assinou um tratado de cooperação estratégica com o Irã em janeiro.

O Kremlin disse que o assunto do Irã foi abordado durante as conversações entre a Rússia e os EUA na Arábia Saudita no mês passado.

"O assunto foi abordado em Riad", declarou Peskov. "Mas não em detalhes, não em detalhes."

Perguntado especificamente sobre a reportagem da Bloomberg, Peskov disse: "Veja, o tema do Irã estava na pauta, foi abordado, mas, ao mesmo tempo, não em detalhes."

