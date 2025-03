Josias: EUA acusam Moraes de censura, mas impõem sigilo e promovem paradoxo

Os Estados Unidos agem de forma paradoxal ao acusar Alexandre de Moraes de censura e ao impor sigilo sobre o processo contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta.

A ação da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media contra Moraes foi colocada sob sigilo, impedindo que a transcrição das audiências seja divulgada, como revelou o colunista do UOL Jamil Chade com exclusividade.

A palavra 'estranho' é a mais adequada para definir tudo o que está acontecendo nesse caso. O processo foi aberto na Flórida contra as medidas adotadas por Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos EUA. As decisões de Moraes se destinam a regulamentar a atuação de empresas americanas que estão aqui faturando sem nem ter um representante.

Estamos diante de um supremo paradoxo. A acusação feita a Moraes nesse processo é de que ele atuou como um censor. Aí eles colocam esse caso sob sigilo.

A meu juízo, Moraes já deveria ter levado suas decisões à vitrine e o que as motivou. Tudo isso está girando em torno de decisões dele em torno do Allan dos Santos que não foram obedecidas e ele tomou providências judiciais. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o sigilo em torno do processo nos EUA reforça o caráter coordenado de uma ofensiva contra Moraes.

Parece de fato um grande paradoxo. É tudo muito esquisito e parece estar muito articulado. Agora, o Congresso dos EUA está se equipando para aprovar aquela proposta, que já passou por um comitê, e que proíbe Moraes, sem mencionar o nome dele, de entrar nos EUA.

Trump tem maioria, embora seja pequena, no Legislativo americano e tudo indica que vão aprovar essa proposta. Aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. Josias de Souza, colunista do UOL

