Jornalista é achado morto com sinal de estrangulamento dentro de casa no PR

Um jornalista foi encontrado morto ontem dentro de sua própria casa em Curitiba (PR) com sinais de estrangulamento.

O que aconteceu

Cristiano Freitas, 46, foi achado já sem vida durante a tarde. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos da vítima terem ouvido gritos vindo da residência, que fica na rua Pedro Demeterco, no bairro Jardim das Américas.

Jornalista estava com as mãos amarradas e a boca amordaçada por uma fita. Segundo informações preliminares da investigação, a vítima teria tido um encontro com uma pessoa conhecida momentos antes do crime.

Casa da vítima não tinha sinais de arrombamento. Segundo a delegada Magda Hofstaetter, os vizinhos relataram que um carro cinza de modelo HB20 chegou no local por volta das 14h e deixou o portão aberto ao sair.

Polícia tenta localizar o suspeito e esclarecer a motivação do crime. As autoridades pedem que possíveis informações de interesse sejam repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou 0800-643-1121.

Família chamou caso de ''covardia sem tamanho''. ''Às vésperas da quaresma, nós recebemos essa notícia chocante, não tem outra palavra para exprimir o nosso sentimento'', relatou o irmão da vítima, Márcio Adriano Freitas, em vídeo publicado nas redes sociais.

Quem era o jornalista?

Cristiano era jornalista formado pela PUC do Paraná e especialista em Cinema. Ele foi editor responsável pelo suplemento Gazetinha, para crianças e adolescentes, e pelo caderno FUN - ambos da Gazeta do Povo. Além disso, atuou por sete anos no setor de comunicação de grandes empresas.

''Gentil e pacífico'', disse o jornal sobre a vítima. O irmão de Cristiano também contou que ele ''levava uma vida pacata, vivia para o trabalho e não tinha inimizade com ninguém''.