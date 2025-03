JBS converte 11 milhões de litros de óleo usado em biodiesel em 2024

São Paulo, 5 - A brasileira JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, coletou 11 milhões de litros de óleo de cozinha usado em 2024 por meio do programa Óleo Amigo, iniciativa de educação ambiental e economia circular que destina o resíduo para a produção de biocombustível. O volume representa um crescimento de 154% em relação ao ano anterior, impulsionado pela expansão do projeto para Curitiba (PR). Desde sua criação, há oito anos, o programa já destinou 36 milhões de litros de óleo para a produção de biodiesel pela Biopower, unidade da JBS especializada no setor.Além do impacto na produção de energia limpa, o programa já preservou 900 bilhões de litros de água, volume equivalente ao abastecimento de São Paulo por um ano e oito meses, segundo cálculos baseados em dados da Sabesp e do IBGE. Somente em 2024, foram poupados 278 bilhões de litros de água.O programa atua em Lins (SP), Curitiba (PR) e Campo Verde (MT), com impacto em mais de 90 municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, alcançando potencialmente 10 milhões de pessoas. Além da destinação ambientalmente correta do resíduo, a compra do óleo usado de estabelecimentos comerciais, escolas e instituições gera renda para os parceiros do projeto e pode reduzir os custos das cidades com saneamento básico, ao evitar o entupimento de redes de esgoto.