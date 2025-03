Índices da China sobem com promessa de Pequim de mais apoio ao consumo e à IA

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta quarta-feira, depois que Pequim estabeleceu uma meta ambiciosa de crescimento econômico e prometeu mais apoio ao consumo doméstico e ao setor de tecnologia, à medida que a guerra comercial com os Estados Unidos se intensifica.

O índice CSI300 e o índice SSEC, em Xangai, fecharam em alta de 0,45% e 0,53%, respectivamente, recuperando as perdas do início da sessão.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,84%.

As principais autoridades da China anunciaram uma meta de crescimento para 2025 de cerca de 5%, uma relação déficit/PIB recorde de 4% e uma meta de inflação de 2%, conforme esperado, com o início da reunião anual do Congresso Nacional do Povo no radar.

Entre as medidas específicas para o setor de tecnologia, o governo disse que apoiará a aplicação de modelos de inteligência artificial em larga escala, mencionando modelos de IA pela primeira vez em um relatório de trabalho, após o alarde global sobre a startup chinesa DeepSeek.

O governo também prometeu um "plano de ação especial" para estimular o consumo e reservou 300 bilhões de iuanes (US$41,27 bilhões) para apoiar um subsídio ao consumidor recentemente ampliado para reavivar os gastos no país, já que as exportações devem ficar sob crescente pressão das tarifas dos EUA.

Os anúncios foram, em grande parte, de acordo com as expectativas e a reação do mercado foi bastante positiva, disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.

As ações de IA lideraram os ganhos, com o indicador que rastreia as empresas relacionadas listadas em Hong Kong subindo 4%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,2%, a 37.418,24 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,84%, a 23.594 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,53%, a 3.341 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,45%, a 3.902 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,16%, a 2.558 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,22%, a 22.871 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,20%, a 3.898 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,70%, a 8.141 pontos.