Governo grego enfrenta voto de confiança por acidente fatal de trem de 2023

Por Renee Maltezou e Angeliki Koutantou

ATENAS (Reuters) - O governo de centro-direita da Grécia enfrentará um voto de confiança nesta semana devido a um acidente de trem fatal em 2023, dias depois de protestos terem paralisado o país com manifestantes pressionando por responsabilização política.

Centenas de milhares de pessoas foram às ruas na sexta-feira para marcar o segundo aniversário do pior acidente ferroviário da história do país, exigindo justiça para as vítimas. Cinquenta e sete pessoas, a maioria estudantes, morreram no desastre.

Parlamentares do principal partido de oposição, o PASOK, de centro-esquerda, e de partidos de esquerda encaminharam uma moção de censura contra o governo do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis durante um debate parlamentar sobre o desastre nesta quarta-feira.

Eles afirmaram que o governo perdeu o mandato popular com alguns dos maiores protestos realizados na Grécia em anos, acusando-os de se esquivar da responsabilidade pelo acidente, de não corrigir falhas críticas de segurança e de acobertarem evidências.

“Cientes do nosso dever com a sociedade, a história e o povo grego… enviamos uma moção de confiança contra o governo”, disse o documento, assinado por 85 parlamentares.

O governo negou irregularidades e, com 156 assentos no Parlamento composto por 300 representantes, deve sobreviver à moção.

A votação será realizada na tarde de sexta-feira.

Falando ao Parlamento mais cedo nesta quarta-feira, Mitsotakis afirmou que as acusações dos partidos de oposição ameaçam a estabilidade política doméstica em uma época turbulenta no cenário internacional.