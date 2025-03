Futuros sobem após secretário de Trump sugerir possível alívio nas tarifas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, recuperando-se das perdas da sessão anterior, depois que uma autoridade norte-americana disse que o presidente Donald Trump pode aliviar as tarifas que impôs aos principais parceiros comerciais do país.

Na terça-feira, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que Trump, que impôs tarifas de 25% sobre Canadá e México, está considerando a possibilidade de conceder algum alívio às importações que estejam em conformidade com o acordo de livre comércio entre os três países.

Nas negociações do pré-abertura, a Ford subia 2,6%, a General Motors avançava 5,4% e a Tesla ganhava 1,8%, depois de registrarem quedas acentuadas na sessão anterior.

"Se os comentários de Lutnick sobre a concessão de alívio nas tarifas para Canadá e México se mantiverem, isso aliviaria algumas de nossas preocupações", disse Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa da Jefferies.

Os investidores também receberam bem o compromisso de Trump de estender seus cortes de impostos de 2017, o que tem impulsionado a confiança do mercado desde sua vitória eleitoral em novembro.

Ele reiterou seus planos de corte de impostos em um discurso ao Congresso na terça-feira, onde disse que "a América está de volta".

O futuro do S&P 500 subia 0,6%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,75%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,57%.

Trump intensificou a guerra comercial global na terça-feira ao impor tarifas aos principais parceiros comerciais dos EUA, citando controles ineficazes nas fronteiras.

Analistas esperam que suas políticas comerciais aumentem as pressões inflacionárias, desacelerem a economia e corroam os lucros das empresas, em um momento em que vários relatórios sugerem um arrefecimento da economia.

Na frente de dados, o relatório da ADP sobre o setor privado e a pesquisa do setor de serviços do ISM estarão em foco nesta quarta.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)