Comandante da Ucrânia afirma que Otan não está preparada para guerras de drones

As Forças Armadas dos países que compõem a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não estão preparadas para uma guerra moderna de drones, alertou o comandante militar responsável pelos sistemas não tripulados da Ucrânia, três anos após o início de um conflito com a Rússia, no qual ambos os lados estão buscando uma vantagem tecnológica.

Kiev está se esforçando para ficar à frente do inimigo, empregando inteligência artificial, implantando mais drones terrestres e testando lasers para derrubar veículos aéreos não tripulados russos, disse o coronel Vadym Sukharevskyi, chefe das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia.

Coronel Vadym Sukharevskyi, chefe das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, em entrevista à Reuters Imagem: Alina Smutko/REUTERS

Falando em um escritório recém-equipado para as recém-fundadas Forças de Sistemas Não Tripulados, cuja localização a Reuters foi solicitada a não divulgar, Sukharevskyi expôs os saltos e limites em que a guerra de drones avançou desde o início da invasão em 2022 e as maneiras pelas quais ela derrubou as doutrinas de guerra estabelecidas.

"Pelo que vejo e ouço, nem um único Exército da Otan está pronto para resistir à cascata de drones", disse Sukharevskyi à Reuters em uma entrevista recente.

Ele disse que a Otan deveria reconhecer a vantagem econômica dos drones, que geralmente custam muito menos para serem construídos do que o armamento convencional necessário para derrubá-los.

"Quanto custa um míssil que abate um Shahed (drone) (russo) e quanto custa enviar um navio, um avião e um sistema de defesa aérea para disparar contra ele?"

Os drones de longo alcance podem custar apenas alguns milhares de dólares para os modelos mais básicos de chamariz, embora os drones de ataque Shahed tenham sido estimados em dezenas de milhares. Os mísseis interceptadores de defesa aérea geralmente custam seis ou sete dígitos de dólares norte-americanos e muitos países mantêm apenas estoques limitados, tornando seu uso altamente antieconômico.

Os comentários de Sukharevskyi ocorrem no momento em que alguns membros da Otan na Europa aumentam os gastos com defesa para se prepararem para a guerra, caso o conflito na Ucrânia se arraste ou aumente. Com o apoio dos EUA à Ucrânia e à Europa vacilando, esses esforços se intensificaram.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, houve uma grande expansão no uso de drones.

A Ucrânia afirma ter fabricado 2,2 milhões de pequenos drones de visão em primeira pessoa (FPV) e 100.000 drones maiores e de longo alcance em 2024. A Rússia estimou anteriormente que produziria 1,4 milhão de drones FPV no mesmo ano.

"Neste momento, até mesmo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia diz que mais de 60% dos alvos são destruídos por drones", disse Sukharevskyi.

"A única questão é como as táticas de seu uso se desenvolverão e, em seguida, o aspecto tecnológico."