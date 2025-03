Fim da folia: hora de fazer bom skincare pós-Carnaval e resgatar sua pele

Os dias intensos de folia chegaram ao fim, mas você está com a sensação de que exagerou no sol, na maquiagem e que sua pele precisa de um respiro?

O Carnaval é um período de muita diversão, mas também de excessos que podem afetar a saúde da pele, deixando-a ressecada, irritada e com resíduos de produtos acumulados. Por isso, adotar uma rotina de skincare pós-Carnaval é essencial para recuperar a hidratação e evitar problemas dermatológicos.

Segundo a dermatologista Renata Meneguette, alguns produtos devem fazer parte da rotina de cuidados pós-folia como solução micelar para remover impurezas; sabonete próprio para o rosto; hidratante e água termal.

Ela ainda dá uma dica para remover o glitter, um dos itens mais utilizados na maquiagem de Carnaval. "Retire o excesso de glitter com a ajuda de uma fita adesiva, de forma delicada. Podemos utilizar também um algodão embebido com óleo de amêndoas ou um cleansing oil (limpador facial à base de óleo), deixar uns minutinhos na região com glitter e retirar", diz.

Os próximos passos de cuidados são aplicar uma solução micelar para remover as impurezas e resíduos depositados no rosto sem agredir a pele. Em seguida, lavar o rosto com sabonete próprio para o seu tipo de pele.

"Aplique um hidratante a base de ácido hialurônico e ativos calmantes. Finalize com a água termal para refrescar", afirma a dermatologista.

Produtos para recuperar a pele pós-Carnaval

O Guia de Compras UOL selecionou dez produtos que não podem faltar na sua necessaire pós-folia. Confira a seguir.

É sugerida para peles sensíveis e, segundo o fabricante, proporciona uma limpeza eficaz dos olhos e lábios sem agredir a pele. Sua fórmula contém água micelar bifásica e ácido hialurônico, garantindo hidratação e respeito ao pH natural da pele. Com alta tolerância, é hipoalergênico e dermatologicamente testado: dá para remover suavemente a maquiagem.

É um dos meus produtos preferidos do universo da beleza, já que é multifuncional: limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra a pele em um único passo. Segundo a marca, a tecnologia de micelas atua como um ímã, captando e eliminando impurezas e maquiagem do rosto, lábios e olhos, sem agredir até as peles mais sensíveis. Sua fórmula não-oleosa é indicada para todos os tipos de pele.

Meu sabonete preferido, tem ótimo custo-benefício e ajuda a remover as impurezas da pele, reduzindo a secreção de acne e cravos. Tem ácido salicílico para desobstrução dos poros e o lactato de mentila para uma ação imediata de refrescância. Contém, ainda, um complexo de ativos dermoenergizantes com Zinco e Aloe Vera, que, segundo a marca, traz resultados antiacne e antioleosidade. É hipoalergênico.

É ideal para peles mistas, oleosas e com tendência à acne, auxiliando no reequilíbrio da pele. Segundo o fabricante, sua fórmula combina ácidos glicólico (AHA) e dois tipos de salicílico (capriloil e beta-hidroxi), proporcionando esfoliação, ação antibacteriana, anti-inflamatória e refinante. Além de purificar e descongestionar os poros, ele controla a oleosidade e oferece ação antissinais, resultando em uma pele mais uniforme e luminosa.

É ideal para limpeza e renovação da pele, proporcionando efeito refrescante e reduzindo a oleosidade. É aquele produto indispensável para momentos de skincare, tem ótimo custo-benefício e deixa a pele com uma sensação de limpeza e refrescância. Sua fórmula contém extrato de chá-verde, que limpa, hidrata e purifica.

Possui textura leve e efeito matte, proporcionando hidratação intensa por até 48 horas enquanto protege contra os danos solares e previne o envelhecimento da pele. O fabricante diz que sua fórmula oil free restabelece os níveis saudáveis de água ao longo do dia, garantindo uma pele macia e equilibrada. É dermatologicamente testado e hipoalergênico, indicado todos os tipos de pele.

Indicado para peles sensibilizadas ou irritadas, proporcionando refrescância, suavidade e proteção contra o envelhecimento precoce, segundo o fabricante. O produto é rico em sais minerais, possui propriedades calmantes, antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-irritantes. Segundo a marca, auxilia na limpeza da pele, no preparo para a maquiagem e previne o ressecamento, trazendo hidratação e conforto ao longo do dia.

Recomendado para todos os tipos de pele, atua no tratamento contra rugas, linhas finas e olheiras, além de prometer maciez e viço. Segundo o fabricante, a fórmula combina 10% de vitamina C e ácido ferúlico e atua no combate à hiperpigmentação, reduzindo e uniformizando manchas escuras. Com o uso regular, o produto promete minimizar cravos e espinhas, controlar a oleosidade, reduzir o tamanho dos poros e suavizar bolsas sob os olhos, promovendo uma pele mais uniforme, luminosa e saudável.

Ajuda a reduzir inchaço e olheiras após noites mal dormidas. Tem textura leve e de rápida absorção, penetra rapidamente na pele. É composto por três ceramidas, ácido hialurônico e um complexo botânico e marinho. Segundo a marca, esses ingredientes trabalham juntos para proporcionar hidratação intensa, restaurar a barreira protetora da pele e revitalizar o olhar, deixando-o mais jovem e radiante.

Recupera os lábios ressecados pelo sol e maquiagem. Tem fórmula cremosa enriquecida com óleos naturais de jojoba e abacate, além de vitamina E e pantenol. O uso frequente do lip balm ajuda a manter os lábios com aspecto saudável e macio.

